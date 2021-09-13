Лесные пожары разгорелись на юге Испании. Эвакуированы почти 2 тысячи человек

Погиб один спасатель. Власти королевства уже объявили об отправке армии в помощь пожарным. С начала года от лесных пожаров пострадали также Греция, Турция, в России наиболее пострадавшим регионом стала Якутия.
2021-09-13T16:34:04+03:00
2021-09-13T16:34:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 13 сентября 2021
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