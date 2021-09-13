Жители одного из районов Красноярска посадили своих детей за парты посреди пустыря в знак протеста

Власти обещают им новое учебное заведение пятый год подряд, пишет местное интернет-издание «Красноярск-онлайн». Дети вынуждены учиться в соседних районах, куда их приходится отвозить на личных автомобилях или общественном транспорте. В самом микрорайоне «Образцово» власти обещали также построить школу искусств, полицейский участок, бассейн и детский садик.