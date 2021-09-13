Политик Алексей Навальный пожаловался на то, что сотрудники колонии стали мешать его встречам с адвокатами

Несколько раз работники тюремного ведомства прерывали их вскоре после начала под предлогом, будто они «нарушают распорядок дня», говорится в инстаграмме оппозиционера. Сам он связывает происходящее с предстоящими выборами в Госдуму и своим проектом «Умное голосование». Навальный находится во Владимирской колонии с начала года. После того, как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Роскомнадзор начал блокировку проекта «Умное голосование», так как считает, что он связан со структурами Навального, который суд ранее признал экстремистскими.