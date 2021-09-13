Средство от насекомых могло стать причиной смертельного отравления на юго-востоке Москвы, говорят в Роспотребнадзоре

Специалисты ведомства обнаружили следы опасного вещества после того, как провели исследование арбуза, который ели погибшие, а также помещений магазина «Магнит», где они его покупали. Также брали пробы воздуха в помещениях дома и магазина. На прошлой неделе стало известно о смерти двух человек. Неофициально, по одной из версий, от отравления арбузом. Позже стало известно еще о нескольких случаях отравления в том же доме.