Роспотребнадзор: Причиной отравления арбузами в Москве могло стать вещество для уничтожения насекомых

Такую версию сегодня официально представил Роспотребнадзор.

Напомню, — речь идет о супермаркете «Магнит» на Совхозной улице на юго-востоке столицы. В этом районе произошло несколько инцидентов: два человека скончались, семеро попали в больницу.

На днях поставщик арбузов в магазины «Магнит» в Москве сообщил, что сотрудничает с сетью в расследовании отравления.

