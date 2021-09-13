Такую версию сегодня официально представил Роспотребнадзор.
Напомню, — речь идет о супермаркете «Магнит» на Совхозной улице на юго-востоке столицы. В этом районе произошло несколько инцидентов: два человека скончались, семеро попали в больницу.
На днях поставщик арбузов в магазины «Магнит» в Москве сообщил, что сотрудничает с сетью в расследовании отравления.
Роспотребнадзор: Причиной отравления арбузами в Москве могло стать вещество для уничтожения насекомых
Такую версию сегодня официально представил Роспотребнадзор.