Z Архив новостей новости
5 13 6 2388
16:01, 13 сентября 2021

Президент России Владимир Путин не исключил, что ему понадобится уйти на карантин

После этого в Кремле объявили, что глава государства не имел этого в виду напрямую.
Президент сказал, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью и добавил, что ему самому, вероятно, скоро придётся уйти на карантин. Об этом сообщает РИА «Новости». О каких именно трудностях, связанных с коронавирусной инфекцией говорил Владимир Путин – не уточняется. Эти слова он произнёс во время награждения паралимпийцев, которые выиграли медали на играх в Токио. На церемонии и президент, и атлеты были без масок и перчаток.

Несколько позже представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что никаких изменений в графике главы государства из-за Covid-19 не планируется, а во время награждения президент говорил образно.

Ранее Владимир Путин говорил, что еще весной привился от коронавируса препаратом «Спутник». Он вакцинировался не публично, так как, по словам президента, не хотел «обезьянничать».

За всю пандемию Владимир Путин ни разу не появился на публике в маске. Отвечая на вопрос о соблюдении антиковидных мер, Песков ранее говорил, что все участники мероприятий с президентом заранее сдают тесты на коронавирус.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Техасское государство: как в штате запретили аборты вопреки конституции США Так страну отбросит на более чем пятьдесят лет назад. Символично, что на этой неделе аборты были легализованы даже в Мексике — самой большой католической стране мира…

5 262 6 29212 08.09
Блоги

+ «Я думаю, мне самому скоро на карантин придется» 00:24 «Я думаю, мне самому скоро на карантин придется» «Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом»...

5 80 6 11869 14:42
8читать ;смотреть
Блоги

Deutsche Welle

«Пусть РФ скажет правду»: о чем говорят в суде родственники жертв MH17 Обвинения в дезинформации звучали почти во всех выступлениях родственников…

5 324 6 59767 08.09
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Откуда берутся враги? Вот поэтому без врагов нам нельзя. Вот поэтому врагов будет больше и больше, и они будут еще ужаснее – в смысле на вид, потому что реально-то конечно они ничего не сделают. Пока не сделают…

5 245 6 56201 08.09
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров В.Путин: Знаете, таких хлестких заявлений очень много. Мой белорусский коллега сам большой специалист по хлестким заявлениям, Вы его спросите, он вам сейчас наговорит.
А.Лукашенко: Не могу я при Вас тут…
В.Путин: Нет, не надо.

5 138 6 32474 10.09
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Случайное совпадение закономерной связи Формально и тематически обе эти волны сталинского террора не связаны. Разве что хронологически. Однако совпадения можно обнаружить во многом…

5 34 6 8558 08.09
Блоги

Роман Шамолин антрополог, к.филос.н., ректор Новосибирского Открытого Университета

Заключенная Мария Колесникова и принципы гуманизма Сейчас же нет ничего насущнее, чем посреди всего происходящего в гуманизме своем не разувериться. И не просто не разувериться, а укрепиться. За примером недалеко идти, – посмотреть на Марию Колесникову…

5 23 6 6525 10:22
Интервью В круге СВЕТА

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Выбирайте. Если вам нравится – пусть так и остается. Однако знайте, это еще не все. После выборов будет рост налогов. Сейчас объясню, почему. Я не пугаю, а просто рассказываю…

5 117 6 34680 07.09
#слушать 51:22 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Почему кубинцы заявляют «¡Se acabó!» — Хватит, вы нас достали! Протесты произошли не потому, что режим предоставил гражданам больше свобод, а именно потому, что он их урезал. Было бы ошибкой со стороны кубинских лидеров полагать, что дальнейшие ограничения решат существующие проблемы…

5 37 6 11134 07.09
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Один урок 11 сентября Как бы ни прозрачно было происходящее, как бы ни глубоко и открыто не проводилось расследование, трагедия — это просто хворост и розжиг мозгового пожара для кого-то…

5 73 6 23668 11.09
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Познакомились в спецприемнике На суде был телефон, который отобрали у Камалова еще в аэропорту, и в котором якобы была впоследствии обнаружена переписка «террористической направленности». Но телефон даже не позволили включить в суде. И был приговор, и получил Камалов 14 лет…

5 86 6 29271 09.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Одни с памятником Бессилие вымученных символов, истуканов, дико смотрящих в пустоту, знамен, под которые кроме начальства никто не встает. Колеса механизма крутятся, железные лапы бешено молотят воздух, не давая полезной работы…

5 123 6 43022 06:17
Блоги

Дмитрий Гудков политик

За кого голосовать? Почти всех сильных оппозиционных политиков из гонки вышибли. Делали это нагло, по-хамски – да вы и без меня все прекрасно знаете. Но что делать?...

5 63 6 22745 12:05
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Колесникова и Бог Колесникова занималась политикой не ради Лукашенко и не ради белорусов, которые отнюдь не сказали своего последнего слова в решении ее судьбы. Некоторым, кстати, нравится, когда молодую красивую женщину пытают за решеткой…

5 141 6 52793 07.09
Интервью Персонально ваш

Роман Цимбалюк гость: Роман Цимбалюк шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН»

Сейчас же для Зеленского, наверное, политических последствий не будет. Но оппозиция, понятно, будет на этом играть, говорить, что Зеленский зрадник…

5 28 6 10370 09.09
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Владимир Легойда глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…

5 36 6 13257 07.09

Популярное за неделю

Новости

Орешкин: Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Невского мифологическую основу для объединения народа Президент Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Александра Невского мифологическую основу для объединения народа. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин

5 5 6 23940
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Единый думский червь предъявлен стране как набор незнакомых друг с другом глистов. Но как только результаты выборов позволят вернуться в родную нагретую прямую кишку, глистики снова срастутся в одно целое…

5 60 6 75231 08.09
#слушать 52:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3516098
«Судебные процессы Грузии»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2528 12.09
Блоги

Президент США Байден: Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец И ваш отказ от вакцинации дорого обошелся всем нам…

5 84 6 191219 10.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Мы были знакомы… Мы были знакомы… Я, разумеется, будучи добрым и благородным человеком, немедленно подсказал ему телефон женского общежития…

5 106 6 127789 07.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9256617
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5022816

Сегодня в эфире