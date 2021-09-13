Президент России Владимир Путин не исключил, что ему понадобится уйти на карантин

После этого в Кремле объявили, что глава государства не имел этого в виду напрямую.

Президент сказал, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью и добавил, что ему самому, вероятно, скоро придётся уйти на карантин. Об этом сообщает РИА «Новости». О каких именно трудностях, связанных с коронавирусной инфекцией говорил Владимир Путин – не уточняется. Эти слова он произнёс во время награждения паралимпийцев, которые выиграли медали на играх в Токио. На церемонии и президент, и атлеты были без масок и перчаток.

Несколько позже представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что никаких изменений в графике главы государства из-за Covid-19 не планируется, а во время награждения президент говорил образно.

Ранее Владимир Путин говорил, что еще весной привился от коронавируса препаратом «Спутник». Он вакцинировался не публично, так как, по словам президента, не хотел «обезьянничать».

За всю пандемию Владимир Путин ни разу не появился на публике в маске. Отвечая на вопрос о соблюдении антиковидных мер, Песков ранее говорил, что все участники мероприятий с президентом заранее сдают тесты на коронавирус.