Российского теннисиста Медведева необходимо представить к госнаграде за победу в финале Открытого чемпионата США

Российского теннисиста Даниила Медведева необходимо представить к госнаграде за победу в финале Открытого чемпионата США — считает член думского комитета по физкультуре Дмитрий Свищов. В интервью ТАСС он сказал, что такого результата давно ждали российские болельщики. Свищов намерен направить министру спорта письмо с предложением наградить Медведева.

Напомню, — российский теннисист победил серба Новака Джоковича в трех сетах.

