По его словам, в его окружении много заразившихся коронавирусом
Президент сказал об этом во время встречи с паралимпийцами, которые перед мероприятием с участием главы государства соблюдали недельный карантин. Сам Владимир Путин на встрече был без маски.
Пре5сс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что глава государства говоря о возможности ухода на карантин лишь образно выразился.
Президент Владимир Путин не исключил своего ухода на карантин
По его словам, в его окружении много заразившихся коронавирусом