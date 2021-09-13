Президент Владимир Путин не исключил своего ухода на карантин

По его словам, в его окружении много заразившихся коронавирусом

Президент сказал об этом во время встречи с паралимпийцами, которые перед мероприятием с участием главы государства соблюдали недельный карантин. Сам Владимир Путин на встрече был без маски.

Пре5сс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что глава государства говоря о возможности ухода на карантин лишь образно выразился.