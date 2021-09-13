Марио Фернандес объявил о своем уходе из сборной России по футболу

Для бразильца, который живет в России и играет за ЦСКА с 2012 года, решение не было спонтанным. Он не раз заявлял, что не собирается как Юрий Жирков играть до 37 лет и планирует закончить карьеру через пару сезонов. Причина его ухода из сборной – травмы, которые он с возрастом стал получать чаще и лишняя нагрузка этому только способствует. Так что сейчас 30-летний Фернандес намерен посвятить себя исключительно клубу. Еще в августе перед серией из трех игр он попросил главного тренера сборной Валерия Карпина не вызывать его, однако потом все же появился в составе и вот теперь подтвердил свое решение. Фернандес всегда говорил, что ни разу не пожалел о своем решении выступать за российскую сборную. Свой главный гол он забил в ворота Хорватии за несколько минут до окончания четвертьфинального матча Чемпионата мира 2018 года.



За сборную России Марио Фернандес сыграл 4 матча и забил 5 мячей.