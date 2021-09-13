Организаторы итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ждут Даниила Медведева на соревнованиях

Организаторы итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ждут россиянина Даниила Медведева на соревнованиях, участие в которых примут лучшие теннисисты планеты. Турнир пройдет в ноябре в Италии.

Медведев выиграл Открытый чемпионат США, обыграв в финале серба Новака Джоковича в трех сетах.