В Кремле поспешили дать пояснения по поводу слов президента о возможности ухода на карантин

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью агентству РИА Новости сказал, что Владимир Путин образно выразился говоря об этом.

На встрече с паралимпийцами в Кремле президент рассказал, что в его окружении возникают проблемы с ковидом. Он призвал разобраться, что происходит и не исключил, что ему самому скоро придется уйти на карантин, поскольку много людей вокруг болеют.



Согласно данным оперативного штаба в России за минувший день выявлено более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Из них более двух тысяч приходится на Москву.