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Эксклюзив Эха 14:38, 13 сентября 2021

ВЦИОМ прогнозирует победу «Единой России» на выборах в Государственную думу

ВЦИОМ прогнозирует победу «Единой России» на выборах в Государственную думу. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«В течение последних двух недель мы заметили активизацию избирательной кампании. Растет готовность граждан России, имеющих право голоса, принять участие в выборах, явка прогнозируется уже на уровне 50 процентов, может быть и больше. На прошлых выборах в 2016 году было меньше, около 47 процентов. <...> Победитель – «Единая Россия» совершенно точно, оцениваем от 41 до 44 процентов возможный диапазон результата этой партии по партийным спискам. Ожидается, что КПРФ сохранит свое второе место, ее диапазон от 18 до 22 процентов. Третье место за ЛДПР – от 10 до 13 процентов. Замыкает парламентскую четверку «Справедливая Россия», мы ожидаем, что ее место в Госдуме сохранится, ее диапазон 7-9 процентов. <...> У нас в Госдуме может появиться пятая партия. Сейчас за это место борются две организации: «Новые люди» и «Партия пенсионеров», у них близкие результаты по опросам», — сказал он.

Федоров отметил, что опрос проводился в 500 населенных пунктах городского типа и 1000 населенных пунктах сельского типа в 80 регионах страны.


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