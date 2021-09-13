Глава Кабинета министров Михаил Мишустин считает, что автовладельцы должны быть освобождены от излишней и порой неэффективной процедуры. По его словам, владельцы должны лично контролировать состояние своих машин.
Обязательный техосмотр сохранится при смене владельца транспорта старше 4 лет.
Правительство России поддерживает законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей
Глава Кабинета министров Михаил Мишустин считает, что автовладельцы должны быть освобождены от излишней и порой неэффективной процедуры. По его словам, владельцы должны лично контролировать состояние своих машин.