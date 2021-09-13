Цены на нефть эталонных марок повышаются на международных биржах

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в Лондоне подорожали почти на 1% — до 73 долларов 63 центов. Стоимость нефти растет из-за медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида. Кроме того, рынки ждут ежемесячного отчета ОПЕК.
2021-09-13T14:36:47+03:00
2021-09-13T14:36:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 13 сентября 2021
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