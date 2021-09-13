Путин отметил, что ситуация с ковидом остается сложной, болеют даже в его окружении

Президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении многие болеют ковидом, поэтому он сам может уйти на карантин.

Изменений в планах президента РФ Владимира Путина в связи с ситуацией с коронавирусом сейчас нет. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.