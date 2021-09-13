«Левада» не может публиковать опросы в период избирательных кампаний из-за ограничений со стороны властей – Гудков

«Левада-центр»* не может публиковать и комментировать опросы общественного мнения в период избирательных кампаний из-за ограничений со стороны властей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» научный руководитель «Левада-центра»* Лев Гудков.

«Это давняя история, она началась с приходом Путина В 2013 году, когда мы начали показывать снижение популярности «Единой России», нас обрушилось сильное давление, проверки ведомств — налоговой, МВД, прокуратура, искали у нас криминала. В 2016 году было изменено законодательство под нас, было запрещено проводить исследования в момент электоральных кампаний, нас объявили иностранными агентами, хотя это были чисто коммерческие исследования. Мы не получаем финансирования, мы зарабатываем деньги и перераспределяем прибыль на собственные исследования. Все попытки оспорить этот внесение [в список иноагентов] окончились неудачей. С тех пор пошли очень большие штрафы за публикацию, за выступления в прессе, в медиа с комментариями, и под угрозой ликвидации мы вынуждены были ограничить публикации наших исследований в момент предвыборных кампаний. Сами исследования мы проводим, но публикацию полученных данных вынуждены временно откладывать», — сказал он.

Гудков отметил, что власти боятся повторения белорусских событий прошлого года.

«Мы живем в полицейском государстве, защищающимся от критики такими мерами борьбы с разномыслием и свободой информацией. Законодательство запрещает нам информирование общества о состоянии дел в стране. Усиливается произвол властей, особенно после событий в Белоруссии, Кремль пытается таким образом в зародыше задавить всякое выражение недовольства», — заключил он.

Согласно данным телефонного и квартирного опроса ВЦИОМ, проведенному 6-8 сентября, рейтинг «Единой России» вырос в преддверии выборов. По результатам опроса, партия «Единая Россия» может набрать на выборах 41-44 процент голосов. На втором месте КПРФ с прогнозируемым результатом 18-22 процента, далее ЛДПР – 10-13 процентов, за ней «Справедливая Россия» – 7-9 голосов. Участниками опроса ВЦИОМ стали 4000 человек.

* Власти РФ считают иноагентом