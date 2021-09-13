Российский теннисист спустя 16 лет выиграл Турнир Большого Шлема

Даниил Медведев стал победителем Открытого Чемпионата США, переиграв в финале первую ракетку мира Новака Джоковича.

Медведев выиграл ЮС Опен с третьей попытки. Прошлогоднюю битву великим с испанцем Рафаэлем Надалем уже признали эпической. На этот раз Медведев победил с запасом, не отдав сопернику ни одного сета. Несмотря на счет, это был тяжелейший матч. Ему проив правил мешала публика, а в третьей партии у Даниила начало сводить ноги и он делал все, чтобы Новак не догадался об этом. Оставалась надежда на подачу и после двойной ошибки Медведев все-таки сделал эйс и упал на корт. Его триумф тем более ценен, что у Джоковича был редчайший шанс выиграть все четыре турнира большого шлема за один год.

Родители Медведева продали квартиру, чтобы он смог тренироваться. Его отец не смог смотреть игру и узнал о победе, когда уже все закончилось. Финал для него закончился в кабинете кардиолога.

Победа в Нью-Йорке стала для Даниила Медведева 4 в сезоне и 13 в карьере.