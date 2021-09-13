Московские власти и правоохранительные органы до сих пор не объяснили причин массового отравления на юго-востоке столицы. Несколько человек до сих пор остаются в больнице.

За исключением сообщения Следственного комитета о заведении уголовного дела, пока что от государственных ведомств не было никаких подробностей о событиях в столичном Люблино. В то же время телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источники сообщает, что в крови погибших после отравления 61-летней женщины и её 15-тилетней внучки нашли следы этиленгликоля. Его применяют, например, в производстве целлофана, тормозных жидкостей и антифриза. Как именно вещество попало в организм умерших – не уточняется. Скончались они в минувший четверг. Изначально интернет-издание Baza писало, что за день до этого семья ела арбуз из магазина неподалёку, и, теоретически, могла отравиться им.

Позже сетевые издания Sota.Vision и gazeta.ru сообщали, в том же доме, а также из здания неподалёку госпитализировали еще несколько жильцов. Симптомы у них были похожие – скачок температуры до сорока градусов, диарея и рвота. Покупали ли они что-нибудь в магазине «Магнит», о котором идёт речь – не известно.

Cотрудники правоохранительных органов проверили весь подъезд, в квартирах которого жило большинство пострадавших. Вместе с представителями властей были люди в спецодежде, которые брали смывы с пола и из вентиляции. Жилец дома Ирина сказала телеканалу НТВ, что специалисты не выявили каких-либо вредных веществ в еде и поэтому большинство соседей связывают произошедшее с капитальным ремонтом, который там проходит уже несколько недель.

Также специалисты, которые проводили проверки, по неизвестной причиной попросили местных жителей не пользоваться водой из-под крана.

Ранее в сети Магнит сообщили, что все продукты в магазине на Совхозной улице прошли необходимую санитарную проверку.

