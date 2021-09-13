Сегодня последний день, когда можно публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов

Согласно опросу ВЦИОМ в Госдуму пройдут пять партий. «Единая Россия» может набрать около 42% голосов, КПРФ – 19%, ЛДПР – 11%, «Справедливая Россия – Патриоты за правду» — 8%, «Новые люди» — 5%.

Федоров добавил, что в опросе приняли участие 1600 человек из 80 регионов страны.



Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц призывает с осторожностью относиться к предвыборным опросам, — об этом он сказал в эфире Эха.

Напомним, российские власти считают Голос иностранным агентом.

Левада Центр, также признанный в России иностранным агентом, уже несколько лет не может публиковать свои исследования в период электоральных кампаний, — рассказал Эху научный руководитель Левада Центра Лев Гудков.

К предстоящим выборам готовятся и сторонники Алексея Навального. За несколько дней до выборов будут опубликованы имена кандидатов так называемого «умного голосования» — пишет Независимая газета.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала газете Ведомости, что за связь с экстремистскими и террористическими организациями до выборов не допустили «всего» 27 человек. Памфилова ожидает явку на выборах в Госдуму на уровне 2016 года — тогда явка составила 48%.

