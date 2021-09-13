В московском регионе к пятнице температура может опуститься до нуля градусов, — предупреждает гидрометцентр. С середины недели она будет отставать от климатической нормы на 3-4 градуса в связи с поступлением арктического воздуха.

Похолодание будет сопровождаться ростом атмосферного давления.