Российское генконсульство в Антальи выяснило, что россиян не было в туристическом автобусе, попавшем в ДТП в провинции Мугла. Причины аварии устанавливаются. Есть сведения, что в автобусе находились граждане Украины. Ранее сообщалось, что автобус выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным микроавтобусом.

Пострадали более 30 человек.

