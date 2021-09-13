Россия и Турция планируют в ближайшие дни доставить гуманитарную помощь в Кабул, — сообщил представитель движения Талибан. Между тем он отметил, что остаются сложности с полноценным возобновлением международного пассажирского авиасообщения.

Что касается внутренних рейсов, то их начали выполнять с 4 сентября. Отметим, что верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл в Кабул, чтобы оценить гуманитарную ситуацию в Афганистане.



Напомним, движение Талибан признано в России террористической организацией. Оно запрещено.