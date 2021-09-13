Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в московском регионе к концу недели

Температура может опуститься до нуля. Это связано с приходом холодного атмосферного фронта. Похолодание будет сопровождаться ростом атмосферного давления. Всю неделю в столице преимущественно без осадков.
2021-09-13T13:08:28+03:00
2021-09-13T13:08:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:08, 13 сентября 2021
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