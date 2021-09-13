«Яндекс» учредил образовательный фонд имени сооснователя компании Ильи Сегаловича

Целью фонда названо доступное качественное образование в сфере математики и IT, чтобы людям раскрыть свой потенциал в современном мире. К 2022 году общая сумма грантов составит 250 миллионов рублей. Имена экспертов и грантовые программы будут объявлены 10 ноября.