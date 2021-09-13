В Турции попал в ДТП туристический автобус

По данным генконсульства России, россиян среди пострадавших нет. Погиб как минимум один человек — водитель автобуса.

Авария на трассе на юго-западе страны произошла рано утром. Туристический транспорт выехал на встречную полосу, столкнулся с микроавтобусом, перевозившем школьников, и перевернулся. По предварительным данным, у водителя случился сердечный приступ, он погиб на месте.

Местные агентства передают, что всех пострадавших доставили в больницы. Утверждается, что среди них могли быть граждане России. Между тем, газета «Созджу» пишет, что в автобусе находились только украинские туристы.

Генконсульство России в Анталье сообщило агентству ТАСС, что информация о пострадавших в Турции соотечественниках уточняется.

Среди пострадавших семеро детей. Состояние трех школьников оценивается как тяжелое.

