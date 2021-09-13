Президент Владимир Путин вручил государственные награды спортсменам, которые завоевали золото на Паралимпийских играх в Токио. Он назвал это успехом всей страны.

Паралимпийцы удостоены орденов Почета и дружбы, а также медали Ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени. Сегодня утром помощник президента Игорь Левитин награждал спортсменов, завоевавших серебряные и бронзовые медали на Паралимпиаде.