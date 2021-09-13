Политик Алексей Навальный подал иск к Генеральной прокуратуре и Роскомнадзору

Иск поступил в суд 13 сентября. Соратник Навального Иван Жданов пишет в твиттере, что это технический иск, чтобы оспорить в Европейском суде по правам человека блокировки сайта Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком.
2021-09-13T13:05:53+03:00
2021-09-13T13:05:53+03:00
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13:05, 13 сентября 2021
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