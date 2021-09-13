Политик Алексей Навальный подал иск к Генеральной прокуратуре и Роскомнадзору

Иск поступил в суд 13 сентября. Соратник Навального Иван Жданов пишет в твиттере, что это технический иск, чтобы оспорить в Европейском суде по правам человека блокировки сайта Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком.