В России зафиксирована минимальная смертность от коронавируса за два месяца

Умерли 719 человек, — сообщает оперативный штаб. Одновременно растет количество заболевших в Москве — более двух тысяч.

Положительные тесты сдали даже чуть меньше граждан, чем днем ранее – 18 тысяч 178. Более 7 процентов переносят заболевание без клинических проявлений. В Петербурге – сокращение почти в два раза – немногим более 800 инфицированных. Москва , таким образом остается единственным субъектом Федерации с четырехзначными показателями. Тем не менее, темпы прироста в столице одни из самых низких в стране – процент и две десятых. В городе хотя бы один компонент вакцины получили 5 миллионов человек. Новые случаи выявлены во всех 85 регионах. Существенно сократилось количество смертей от последствий КОВИД-19. За сутки скончались 719 человек. С августа этот показатель стабильно держался у отметки 800 летальных исходов, периодически превышая ее.

Отмечается, что за сутки больничные после коронавируса закрыли почти 12,5 тысяч человек.

