Сопредседатель движения «Голос»* Мелконьянц призвал с осторожностью относиться к предвыборным опросам

По данным опроса ВЦИОМ, рейтинг партии «Единая Россия» вырос в преддверии выборов. Сопредседатель общественного движения в защиту прав избирателей «Голос»* Григорий Мелконьянц призвал с осторожностью относиться к предвыборным опросам. Об этом правозащитник сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На мой взгляд, нужно осторожно относиться к разного рода опросам, так как не всегда корректны эти данные. Граждане не всегда отвечают честно, эти результаты порой могут быть некими формирующими. Складывается ощущение, у тех, кто смотрит на эти опросы, что вот такая ситуация и голосовать за другие партии бессмысленно. Не должно быть такой безысходности. Эти опросы носят справочный, приблизительный характер. Скорее ожидание самих социологических служб тех результатов, которые, они считают будут получены с учетом всех обстоятельств, включая возможные нарушения, с тем чтобы быть ближе к официальным результатам», — сказал он.

Мелконьянц отметил, что многие партии имеют шанс пройти в Государственную Думу.

«Вполне возможно, что какая-либо партия получит пятое место, пройдет в парламент. Это могут быть «Новые люди» или партия пенсионеров, партия «Яблоко» может пройти. Все зависит от активности оппозиционно настроенных избирателей, от того, насколько политические партии могут мобилизовать избирателей на последней неделе избирательной кампании. Многие избиратели определяются с выбором в кабинке для тайного голосования в последний момент. Тут много обстоятельств, которые могут повлиять на их выбор: и порядковые номера партии в бюллетене, и логотипы партий и какие-то узнаваемые фамилии в списках, последнее упоминание партии по телевизору или в каких-то агитационных материалах. Очень много неизвестных. Еще есть одномандатные избирательные округа, там тоже есть представители партий, и там тоже могут быть сюрпризы. Состав Думы может быть интересным, все зависит от избирателей», — заключил он.

Согласно данным телефонного и квартирного опроса ВЦИОМ, проведенному 6-8 сентября, партия «Единая Россия» может набрать на выборах 41-44 процент голосов. На втором месте КПРФ с прогнозируемым результатом 18-22 процента, далее ЛДПР – 10-13 процентов, за ней «Справедливая Россия» – 7-9 голосов. Участниками опроса ВЦИОМ стали 4000 человек.

* Российские власти считают иноагентом