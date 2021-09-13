Президент России Владимир Путин наградил коллектив «Уралвагонзавода» почетным знаком за успехи в труде. Текст указа опубликован на сайте Кремля. В статье «Уралвагонзавод» носит имя Феликса Дзержинского.
2021-09-13T12:40:58+03:00
2021-09-13T12:40:58+03:00
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12:40, 13 сентября 2021
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