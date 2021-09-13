В Кремле проходит церемония награждения государственными наградами российских паралимпийцев

Президент Владимир Путин поблагодарил спортсменов за упорство и за пример тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. На Паралимпиаде российские атлеты завоевал 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых.
2021-09-13T12:40:28+03:00
2021-09-13T13:02:41+03:00
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12:40, 13 сентября 2021
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