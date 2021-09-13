Министерство природы создаст новые отряды по борьбе с лесными пожарами

Глава Министерства природы Александр Козлов считает, что избежать новых чрезвычайных ситуаций не получится, остаётся только готовиться к будущим катаклизмам. Виной тому министр называет глобальные изменения климата и вмешательство человека. По состоянию на конец лета, две трети возгораний на территории России произошло из-за воздействия людей. В связи с этим, премьер-министр Михаил Мишустин ранее дал поручение увеличить финансирование борьбы с пожарами. На эти средства будут создаваться специальные отряды, закупаться вертолёты и набираться десантники, которые будут помогать в тушении в северных частях страны.

Также в интервью газете РБК Козлов отметил, что в приоритете у государства стоят безопасность и здоровье людей и в случае занижения местными властями цифр о пожарах, министр уверяет, что будет «действовать жёстко».

По данным Рослесхоза, с начала года пожары затронули более 11 миллионов гектаров. 70% этой площади пришлось на Якутию, Тюменскую, Новосибирскую и Омскую области.