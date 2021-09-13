Суд отказался отправить в колонию блогера Андрея Бурима, осужденного на полгода исправительных работ

Пресненский суд Москвы отказался отправить в колонию блогера Андрея Бурима, осужденного на полгода исправительных работ за избиение девушки в прямом эфире. Жалоба пострадавшей отклонена, таким образом, приговор вступил в силу.
2021-09-13T12:36:29+03:00
2021-09-13T12:49:19+03:00
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12:36, 13 сентября 2021
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