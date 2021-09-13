Турецкая полиция сообщает, что россиян не было в туристическом автобусе, который попал в ДТП на юго-западе страны

По предварительным данным, погиб один человек – это водитель, от 30 до 49 пострадали. Информация сейчас уточняется. Туристический автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, перевозившим школьников. По предварительным данным, у водителя произошел сердечный приступ.
2021-09-13T12:34:12+03:00
2021-09-13T12:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 13 сентября 2021
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