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Эксклюзив Эха 12:31, 13 сентября 2021

Участница Pussy Riot Алехина не собирается покидать Россию после приговора по «санитарному делу»

Участница Pussy Riot Мария Алехина не собирается покидать Россию после приговора по «санитарному делу». Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не планирую уезжать в один конец, мне не нравится, что перед нами начинают ставить такие вопросы: «Вали из страны или садись в тюрьму». Люди, которые ставят такие вопросы, должны сами сваливать. Я гражданка Российской Федерации, какого черта, я не поеду никуда в один конец и не считаю, что этот вопрос должен так перед нами ставиться. У нас действительно творятся чудовищные вещи, если сейчас еще будет настолько явный железный занавес», это будет просто привет ускорение в сторону Белоруссии. Сидеть в спецприемнике или колонии – небольшая радость, но нет, я не боюсь этого Я не могу обсуждать выбор кого-то еще, но в моем случае я не хочу уезжать", — сказала она.

Алехина отметила, что преследование по «санитарному делу» не ограничится приговорами текущим фигурантам.
«Практически все участники «санитарного дела», которое специально раздробили, для того чтобы мы не проходили через этот процесс вместе, чтобы раздать эти сроки чем тише, тем лучше. Практически все получили год ограничения свободы кроме Киры Ярмыш. Весь второй том нашего «санитарного дела» относительно постов абсолютно разных людей – артисты, режиссеры, ведущие, — рапорта о том, что в их постах усматривается состав преступления 236 статьи. Десятое санитарное дело было выведено в отдельное производство – это дело в отношении неизвестного круга лиц. Это значит, что в ближайшие два года любого из этих людей из второго тома нашего уголовного дела можно привлечь по «санитарному делу» и пропустить через всю эту жесть, которую прошли мы», — заключила она.

Участница Pussy Riot Мария Алехина приговорена к одному году ограничения свободы по так называемому санитарному делу. Суд признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания коронавирусом. Прокуратура просила назначить Алехиной наказание в виде двух лет ограничения свободы. Ее адвокат уже заявил, что приговор будет обжалован. Ранее по санитарному делу Любовь Соболь и Кира Ярмыш получили полтора года ограничения свободы, Люся Штейн, Николай Ляскин и Олег Степанов – год ограничения свободы, Олег Навальный – год лишения свободы условно.


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