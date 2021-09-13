В департаменте транспорта Москвы объясняют утренним часом пик скопление пассажиров на станции МЦК «Ростокино»

Сообщение о скоплении народа на станции появилось два часа назад в телеграм-канале «Москва с Огоньком». На шестисекундном видео толпа людей не может даже войти в метро и образует очередь уже в подземном переходе. В комментариях пользователи отмечают, что такое происходит каждое утро, так как построенная станция слишком маленькая для тамошнего пассажиропотока.

В департаменте транспорта Москвы эту информацию отрицают. Как сообщает ведомство, сейчас движение пассажиров налажено, входы свободны, а то, что было запечатлено на видео – обычный час-пик понедельника. В ведомстве также подчёркивают, что «Ростокино» — пересадочная станция, находящаяся на одном из самых оживлённых направлений Европы, из-за чего иногда может возникать небольшое скопление при входе.

На «Ростокино» — пересадка со станций Ярославского направления Московской железной дороги.

