Городские власти не собираются вводить технологию распознавания лиц во всех московских школах, но в их части будет работать пропускная система на ее основе.

О том, что тотальное оснащение учебных заведений новой интеллектуальной системой прохода не планируется, рассказала в интервью ТАСС вице-мэр Анастасия Ракова, однако в качестве эксперимента ее могут протестировать в ряде школ при соблюдении определенных условий. Первое и главное — согласие родителей и директора, второе – параллельное функционирование действующих ныне карточек. Ранее газета Коммерсант сообщала о планах московского правительства к 2022 году полностью перевести городские школы на биометрический контроль. Власти полагают, что тем самым можно повысить безопасность учащихся, персонала и преподавательского состава, однако пока говорить о такой возможности преждевременно. Вопрос будет изучаться.

С 15 октября в столичном метро заработает система оплаты с помощью технологии распознавания лиц.