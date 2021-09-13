В ходе второго раунда дебатов трех кандидатов на пост канцлера ФРГ впереди снова был социал-демократ Олаф Шольц

В дискуссии на первом и втором канале немецкого телевидения участвовали также Армин Лашет от Социал-демократического союза и Анналена Бербок от партии «Союз 90-х/Зеленые». Нынешний вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц набрал больше пунктов как самый убедительный и компетентный кандидат. Однако самой симпатичной зрители признали Анналену Бербок.

Как показывают опросы после дебатов, 36 процентов избирателей хотели бы видеть канцлером ФРГ Олафа Шольца. Оба других кандидаты набрала по 25 процентов голосов.

Во время дискуссии обсуждались различные темы из политического спектра в ФРГ: прежде всего, борьба против глобального потепления и роль Германии в спасении планеты от климатической катастрофы, налоги, пенсионное обеспечение, медицинское страхование, квартирная плата, ситуация с пандемией коронавируса, а также дигитализация.

Уже перед вторыми теледебатами было ясно, что Бербок потеряла шансы на пост канцлера, поэтому дискуссия проходила в основном между кандидатами от СДПГ и ХДС – Шольцем и Лашетом. Именно эти партии долгое время формировали правительственную коалицию в ФРГ.

Следующие теледебаты кандидатов на пост канцлера ФРГ пройдут за неделю до выборов, 19 сентября.