Сегодня последний день, когда можно публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов

По данным ВЦИОМ, в Госдуму пройдут пять партий. «Единая Россия» может набрать около 42% голосов, КПРФ – 19%, ЛДПР – 11%, «Справедливая Россия – Патриоты за правду» — 8%, «Новые люди» — 5%. Опрос проводился с 6 по 8 сентября. В нем участвовали 4 тысячи респондентов.



Сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что не стоит полностью доверять этим опросам.

Российские власти считают движение «Голос» иностранным агентом.