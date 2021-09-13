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12:04, 13 сентября 2021

Сегодня последний день, когда можно публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов

Фото: Эхо Москвы
Фото: Эхо Москвы

По данным ВЦИОМ, в Госдуму пройдут пять партий. «Единая Россия» может набрать около 42% голосов, КПРФ – 19%, ЛДПР – 11%, «Справедливая Россия – Патриоты за правду» — 8%, «Новые люди» — 5%. Опрос проводился с 6 по 8 сентября. В нем участвовали 4 тысячи респондентов.

Сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что не стоит полностью доверять этим опросам.
Российские власти считают движение «Голос» иностранным агентом.


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