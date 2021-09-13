По данным ВЦИОМ, в Госдуму пройдут пять партий. «Единая Россия» может набрать около 42% голосов, КПРФ – 19%, ЛДПР – 11%, «Справедливая Россия – Патриоты за правду» — 8%, «Новые люди» — 5%. Опрос проводился с 6 по 8 сентября. В нем участвовали 4 тысячи респондентов.
Сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что не стоит полностью доверять этим опросам.
Российские власти считают движение «Голос» иностранным агентом.
Сегодня последний день, когда можно публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов
По данным ВЦИОМ, в Госдуму пройдут пять партий. «Единая Россия» может набрать около 42% голосов, КПРФ – 19%, ЛДПР – 11%, «Справедливая Россия – Патриоты за правду» — 8%, «Новые люди» — 5%. Опрос проводился с 6 по 8 сентября. В нем участвовали 4 тысячи респондентов.