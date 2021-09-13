Генконсульство России в Анталье уточняет обстоятельства ДТП на юго-западе Турции и пострадавших среди российских граждан. Ранее стало известно, что в ДТП попал туристический автобус. По данным местных СМИ, в автобусе были российские и украинские туристы. В результате аварии погиб один из водителей, пострадали 45 человек.
2021-09-13T12:03:32+03:00
2021-09-13T12:03:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:03, 13 сентября 2021
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