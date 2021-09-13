18 сентября будут отменены все аэроэкспрессы между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково

Это связано с плановыми работами на Киевском направлении Московской железной дороги, — сообщает компания. 26 сентября отменяются утренние рейсы до 11:00 включительно. С полудня поезда будут курсировать каждый час.
2021-09-13T11:39:54+03:00
2021-09-13T11:58:59+03:00
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11:39, 13 сентября 2021
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