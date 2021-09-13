Первые планшеты, построенные на российском процессоре «Скиф», появятся в 2022 году

Массовое производство устройств должно начаться через год, — сообщает РБК. Как утверждают разработчики, по своим характеристикам процессор «Скиф» будет соответствовать шестому айфону и планшету iPad Air. Эти устройства Apple были представлены в 2014 и 2013 годах соответственно.