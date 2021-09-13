Российский теннисист Даниил Медведев повторил достижение Марата Сафина

Он выиграл Открытый чемпионат США. В финале россиянин обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. По ходу матча Джокович разбил ракетку о корт и был оштрафован. После победы на турнире Медведев переместился на вторую позицию в чемпионской гонке ATP.
2021-09-13T11:38:35+03:00
2021-09-13T11:55:05+03:00
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11:38, 13 сентября 2021
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