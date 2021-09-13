Российский теннисист Даниил Медведев повторил достижение Марата Сафина

Он выиграл Открытый чемпионат США. В финале россиянин обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. По ходу матча Джокович разбил ракетку о корт и был оштрафован. После победы на турнире Медведев переместился на вторую позицию в чемпионской гонке ATP.