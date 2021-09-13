Все российские вузы в новом учебном году начали работу в очном формате

Планов переводить их на удаленку пока нет, — сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования и науки. В московской мэрии также заявляют, что не планируют полностью переходить на дистанционное обучение в Москве. По данным вице-мэра Анастасии Раковой, с 1 сентября из-за коронавируса ушли на карантин чуть более 1% классов.
2021-09-13T11:37:34+03:00
2021-09-13T11:51:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:37, 13 сентября 2021
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