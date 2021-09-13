В России выявлено 18 178 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 719 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 469 человек.

В Москве — 2022 заболевших.