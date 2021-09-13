По меньшей мере один человек погиб и 49 пострадали в результате ДТП с автобусом на юго-западе Турции

Местные СМИ сообщают, что в автобусе были украинские туристы. Погибший – водитель автобуса. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ. Другой участник ДТП – микроавтобус, перевозивший школьников. Среди пострадавших семеро детей.