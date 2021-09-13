По меньшей мере один человек погиб и 49 пострадали в результате ДТП с автобусом на юго-западе Турции

Местные СМИ сообщают, что в автобусе были украинские туристы. Погибший – водитель автобуса. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ. Другой участник ДТП – микроавтобус, перевозивший школьников. Среди пострадавших семеро детей.
2021-09-13T11:34:57+03:00
2021-09-13T11:50:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 13 сентября 2021
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