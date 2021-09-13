В Окленде, в крупнейшем городе Новой Зеландии, на неделю продлен строгий карантин

В правительстве считают, что ограничения помогает снизить уровень заболеваемости. По данным местных СМИ, за сутки в Окленде коронавирусом заразились 23 человека. Это в два раза превышает показатель воскресенья.
2021-09-13T11:12:29+03:00
2021-09-13T11:28:34+03:00
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11:12, 13 сентября 2021
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