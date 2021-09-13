В Москве завершается запись на электронное голосование

Последнее заявление горожане могут отправить до полуночи. Для этого необходимо зайти на сайт мэра Москвы и заполнить предложенную форму. На данный момент это сделали уже почти 2 миллиона москвичей.

Власти города отмечают, что для всех, кто будет голосовать онлайн, вновь запущена программа «Миллион призов». Так, уже со среды всем участникам должен прийти уникальный код. В день выборов его необходимо будет ввести на сайте проекта «Активный гражданин», став таким образом участников розыгрыша. Среди призов – баллы на покупки в магазинах города, включая продуктовые, аптеки и магазины одежды. Главными призами станут автомобили и однокомнатные квартиры в столице.

Голосование начнется уже 17 сентября и продлится до 20 часов 19 числа. Граждане выберут новый состав Государственной думы.

Граждане, которые решили проголосовать онлайн, будут исключены из реестра голосующих на избирательных участках. Они не смогут получить бумажные бюллетени.

