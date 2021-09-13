Временные избирательные участки в «красных зонах» коронавирусных больниц будут открыты по заявкам их администрации

Временные избирательные участки в «красных зонах» коронавирусных больниц будут открыты только по заявкам администрации таких учреждений, — заявил Интерфаксу замглавы Центризбиркома Николай Булаев. Он подчеркнул, что речь не идет об использовании административного ресурса, «просто у людей появится возможность проголосовать», — пояснил Булаев. Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее уточнила, что наблюдатели в больницы допущены не будут. По ее мнению, активные больные могут самоорганизоваться и друг за другом наблюдать.
2021-09-13T11:06:43+03:00
2021-09-13T11:06:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:06, 13 сентября 2021
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