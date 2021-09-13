Следствие считает отказ техники и ошибки пилотирования основными версиями крушения самолета под Иркутском

Власти тем временем обещают проверить авиакомпанию, которой принадлежит воздушное судно.

На месте ЧП этим утром найден второй «черный ящик». В ближайшее время специалисты начнут расшифровку бортовых самописцев. СК уже определился с приоритетными версиями. Виновниками происшествия назовут либо экипаж, либо вышедшую из строя технику. Выживший пилот Николай Махнутин ранее заявил, что экипаж заходил на второй круг при посадке, взял слишком низкую высоту, поэтому самолет врезался в сопку. Его слова приводит телеграм-канал Mash.

Следователи работают в аэропорту Иркутска, где изъяты документы к полету, образцы топлива и технические жидкости. Персонал, отвечавший за подготовку рейса, допрашивают. Ространснадзор проведет внеплановую проверку предприятия «Аэросервис», которой принадлежал разбившийся самолет.

Из 16 человек на борту рухнувшего самолета четверо погибли.

Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.